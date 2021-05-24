هيئة الأسرى: عمالقة الصبر..(25) أسيرا تغيرت ملامحهم وأنهكت أجسادهم ولا زالوا صامدين

رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر اليوم الإثنين، مؤسسات المجتمع الدولي الإنسانية والحقوقية، بالعمل الجاد لإعادة تفعيل موضوع الأسرى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993.وأوضح اللواء أبوبكر، أن استمرار اعتقال 25 أسيراً لهذه السنوات الطويلة، يعتبر جريمة حقد وعنصرية مستمرة ، تحديداً أنه كان من المفترض الإفراج عنهم في الدفعة الرابعة والأخيرة من التفاهمات التي تمت بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال خلال عام 2014 حيث تم الإفراج عن ثلاث دفعات وتراجعت إسرائيل عن الإفراج عن الدفعة الأخيرة.وأكد أبو بكر أن هؤلاء الأسرى القدامى والذين نطلق عليهم عمالقة الصبر يعتبروا رموز وعناوين للشعب الفلسطيني فهم يقضون أحكاماً متفاوتة منذ اعتقالهم قبل أكثر من 30 عاماً.ووجه تحياته لهؤلاء الأبطال الصامدين وعلى رأسهم عميد الأسرى كريم يونس وماهر يونس وكافة الأسرى الذين نأمل أن نراهم بيننا قريبا.