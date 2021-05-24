اشتية: يجب أن تتم عملية إعادة الإعمار بغزة بأفق سياسي لضمان عدم تكرار العدوان

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الاتنين، إلى مسار جدي وحقيقي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ويفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، مؤكدا ضرورة دعم مبادرة سياسية دولية لتحقيق ذلك، حيث لا يمكن الاستمرار في هذا الفراغ السياسي.وقال اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء المنعقدة، بمدينة رام الله: إن قطاع غزة بحاجة الآن إلى إغاثة فورية، وبرنامج لاعادة الاعمار، وبرامج تنموية بعد الدمار الذي لحق في كافة القطاعات بسبب العدوان الإسرائيلي الذي استمر 11 يوما.ودعا إلى ضرورة أن ترفع دولة الاحتلال حصارها عن القطاع، لتسير عملية الاعمار بيسر، وبحاجة إلى أفق سياسي كي لا يتكرر الدمار مرة أخرى، مثمنا الروح الوطنية ووحدة الموقف الذي تجسد في الميدان، رفضا للعدوان.وشدد على ضرورة الاستمرار بهذا النهج، الذي لم يرق للاحتلال، ويسعى إلى ضرب هذه الروح، من خلال بث الفتن.وأشار رئيس الوزراء إلى أن العدوان الإسرائيلي على القدس والاقصى لا يزال مستمرا، وما يتعرض له حي الشيخ جراح من اعتداءات متواصلة، مؤكدا أن مدينة القدس هي مفتاح السلام ومفتاح الحرب، ونحوها تتجه أفئدة العرب.