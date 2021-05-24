عاجل

  • وزير الخارجية المصري: العلاقات المصرية ـ الأردنية تتسم بالتنسيق الوثيق

  • وزير خارجية الأردن: نعمل على وقف الانتهاكات في الأقصى

  • وزير الخارجية الأردني: يجب العودة إلى أفق حقيقي لتحقيق السلام وإنهاء الاحتلال

  • وزير الخارجية الأردني: نثمن دور مصر في جهود إنهاء الصراع وتحقيق السلام

  • وزير الخارجية الأردني: تهجير سكان حي الشيخ جراح جريمة حرب لا يمكن السماح بها

  • وزير الخارجية الأردني: ما تقوم به إسرائيل في حي الشيخ جراح يهدد بانفجار الأمور مرة أخرى

  • وزير الخارجية الأردني: نعمل على ضمان استمرار وقف إطلاق النار على غزة وعدم تكرار الاعتداءات الإسرائيلية

  • وزير الخارجية الأردني: يجب التعامل مع قضية حي الشيخ جراح من منطلق رفض تهجير الفلسطينيين

  • وزير الخارجية الأردني: نعمل على ضمان استمرار وقف إطلاق النار على غزة

  • وزير الخارجية الأردني: نريد ضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع أي استفزازات في القدس

  • وزير الخارجية الأردني: بحثنا كيفية التحرك المستقبلي مع أشقائنا والمجتمع الدولي لضمان عدم تكرار ما حدث

  • وزير الخارجية الأردني: نعمل على إيجاد أفق سياسي للوصول إلى السلام العادل والشامل

مباشر | مؤتمر صحفي لوزيري خارجية الأردن ومصر

شؤون فلسطينية

قطاع غزة: حالة وفاة و272 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطاع غزة: حالة وفاة و272 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا، بعد إجراء 685 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة :"تم تسجيل ( 272 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا، تعافي 480 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، 1 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية".

ونوهت إلى أن جمالي تراكمي للمصابين 106994 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 2303 حالة، إجمالي المتعافين ،103687 حالة.

وأردفت أن إجمالي الوفيات 1004 حالة وفاة، إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 126 حالة، إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 81 حالة.

وفيما يتعلق بالتطعيمات، ذكرت: "إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:   120400 جرعة وهي تكفي ل 60200 شخص، إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 38841 شخص".

أخبار ذات صلة

عصام يوسف: التنسيق مُستمر مع الجهات المصرية المختصة لإدخال مساعدات إنسانية لغزة

عصام يوسف: التنسيق مُستمر مع الجهات المصرية المختصة لإدخال مساعدات إنسانية لغزة

هيئة الأسرى: عمالقة الصبر..(25) أسيرا تغيرت ملامحهم وأنهكت أجسادهم ولا زالوا صامدين

هيئة الأسرى: عمالقة الصبر..(25) أسيرا تغيرت ملامحهم وأنهكت أجسادهم ولا زالوا صامدين

اشتية: يجب أن تتم عملية إعادة الإعمار بغزة بأفق سياسي لضمان عدم تكرار العدوان

اشتية: يجب أن تتم عملية إعادة الإعمار بغزة بأفق سياسي لضمان عدم تكرار العدوان

العمل بغزة: إعفاء 155 ألف عامل من رسوم التأمين الصحي

العمل بغزة: إعفاء 155 ألف عامل من رسوم التأمين الصحي

التعليم بغزة ينشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد

التعليم بغزة ينشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد

روحي فتوح: التنسيق الأمني متوقف منذ عام 2019

روحي فتوح: التنسيق الأمني متوقف منذ عام 2019

أبو بكر: أهالي الداخل المحتل يتعرضون لمرحلة جديدة من التطهير العرقي والإبعاد القسري

أبو بكر: أهالي الداخل المحتل يتعرضون لمرحلة جديدة من التطهير العرقي والإبعاد القسري

هيئة الأسرى: انتهاكات طبية متواصلة بحق الأسرى المرضى داخل مستشفى &#34;الرملة&#34;

هيئة الأسرى: انتهاكات طبية متواصلة بحق الأسرى المرضى داخل مستشفى "الرملة"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عصام يوسف: التنسيق مُستمر مع الجهات المصرية المختصة لإدخال مساعدات إنسانية لغزة

عصام يوسف: التنسيق مُستمر مع الجهات المصرية المختصة لإدخال مساعدات إنسانية لغزة

هيئة الأسرى: عمالقة الصبر..(25) أسيرا تغيرت ملامحهم وأنهكت أجسادهم ولا زالوا صامدين

هيئة الأسرى: عمالقة الصبر..(25) أسيرا تغيرت ملامحهم وأنهكت أجسادهم ولا زالوا صامدين

الاحتلال يفرج عن المعتقلة سحر كعابنة وابنتها بكفالة مالية

الاحتلال يفرج عن المعتقلة سحر كعابنة وابنتها بكفالة مالية

أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة اليوم الإثنين

أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة اليوم الإثنين

أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الإثنين

أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الإثنين

الاحتلال يعتقل مواطنين من نابلس

الاحتلال يعتقل مواطنين من نابلس

الاحتلال يعتقل شابين شمال رام الله

الاحتلال يعتقل شابين شمال رام الله

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من بيت فجار جنوب بيت لحم

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من بيت فجار جنوب بيت لحم

منوعات

لماذا يرتدي سمير غانم باروكة الشعر السوداء طوال حياته الفنية؟

لماذا يرتدي سمير غانم باروكة الشعر السوداء طوال حياته الفنية؟

شاهد: هازال كايا تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

شاهد: هازال كايا تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بعد نعيه لسمير غانم

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بعد نعيه لسمير غانم

شاهد كيف سخرت ياسمين عبدالعزيز من خبر انفصالها عن زوجها

شاهد كيف سخرت ياسمين عبدالعزيز من خبر انفصالها عن زوجها

شاهد: فنانات يثيرون الغضب برقصهن أثناء عزاء سمير غانم

شاهد: فنانات يثيرون الغضب برقصهن أثناء عزاء سمير غانم

بالاستعانة بهالة سرحان.. محمد رمضان يثير جدل كبير بهذه الصورة

بالاستعانة بهالة سرحان.. محمد رمضان يثير جدل كبير بهذه الصورة

شاهد: حورية فرغلي &#34;محمد رمضان رفض مصافحتي&#34;.. ما السبب؟

شاهد: حورية فرغلي "محمد رمضان رفض مصافحتي".. ما السبب؟

ما حقيقة المليون دولار من معمر القذافي لعلي الديك؟

ما حقيقة المليون دولار من معمر القذافي لعلي الديك؟

شاهد كيف احتفلت بلقيس فتحي مع سيف نبيل بـ10 ملايين

شاهد كيف احتفلت بلقيس فتحي مع سيف نبيل بـ10 ملايين

شاهد: عمرو عبدالجليل يتمنى الموت.. ما السبب؟

شاهد: عمرو عبدالجليل يتمنى الموت.. ما السبب؟

عربي

وفاة عامل مصري في حادث مؤسف داخل السفارة الروسية

وفاة عامل مصري في حادث مؤسف داخل السفارة الروسية

المغرب: هزتان أرضيتان تضربان الدريوش بمنطقة الريف

المغرب: هزتان أرضيتان تضربان الدريوش بمنطقة الريف

مصر تكشف لأول مرة عن حادث وقع أثناء تعويم السفينة &#34;إيفر غيفين&#34;

مصر تكشف لأول مرة عن حادث وقع أثناء تعويم السفينة "إيفر غيفين"

الرزاز: العالم يتغير لصالح فلسطين

الرزاز: العالم يتغير لصالح فلسطين