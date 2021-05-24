قطاع غزة: حالة وفاة و272 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا، بعد إجراء 685 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة :"تم تسجيل ( 272 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا، تعافي 480 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، 1 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية".ونوهت إلى أن جمالي تراكمي للمصابين 106994 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 2303 حالة، إجمالي المتعافين ،103687 حالة.وأردفت أن إجمالي الوفيات 1004 حالة وفاة، إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 126 حالة، إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 81 حالة.وفيما يتعلق بالتطعيمات، ذكرت: "إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 120400 جرعة وهي تكفي ل 60200 شخص، إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 38841 شخص".