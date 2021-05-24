التعليم بغزة ينشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة اليوم الإثنين، جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد (برنامج الدورة الأولى للعام 2021) بمواعيد الامتحانات الجديدة.وكانت الوزارة قررت تأجيل امتحانات الثانوية العامة لمدة أسبوع، على أن تبدأ يوم الخميس الموافق 24/6/2021.وأوضحت الوزارة أن الطلبة المتضررين من العدوان الإسرائيلي على غزة، ولديهم ظروف خاصة تمنعهم من التقدم في الدورة الأولى، يمكنهم أن يتقدموا في الدورة الثانية بدلاً من الأولى في جميع المباحث.وبحسب الوزارة: "تكون الدورة الثالثة لهذه الفئة للإعادة أو التحسين في 4 مباحث بدلاً من مبحثين".