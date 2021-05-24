أبو بكر: أهالي الداخل المحتل يتعرضون لمرحلة جديدة من التطهير العرقي والإبعاد القسري

رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي بكافة مؤسساته، بالتحرك الفوري لوضع حد للهجمة العنصرية الانتقامية التي تشنها شرطة الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل.واعتبر اللواء أبو بكر أن ما يتعرض له الفلسطينيين في الداخل المحتل، مرحلة جديدة من التطهير العرقي والإبعاد القسري، حيث تتكاتف كل الجهود في الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية وبالتعاون مع المستوطنين، لدفع السكان في القرى والمدن الفلسطينية المحتلة بالنزوح عن بيوتهم، وذلك من خلال سلسلة اعتداءات مبنية على أسس التطرف.وبين أبو بكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت يوم أمس حملة اعتقالات مسعورة وغير مسبوقة في الداخل المحتل طالت أعداد كبيرة من المواطنين، حيث تجاوز عدد المعتقلين الفلسطينيين من الداخل المحتل خلال الأيام القليلة الماضية وحتى صباح هذا اليوم إلى 1550 حالة اعتقال، وصدر لوائح إتهام بحق 150 منهم، وذلك على خلفية مشاركتهم بأحداث الرفض للسياسة الإسرائيلية الممنهجة للتضييق على الشعب الفلسطيني، وتحديداً ما يجري في حي الشيخ جراح في القدس، حيث هناك مخطط لطرد الفلسطينيين من بيوتهم والسيطرة عليها.وأضاف " تجلت عنصرية وحقد الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في الداخل المحتل صباح اليوم، بالتهديد العلني بأن الليلة القادمة ستشهد هجمة غير مسبوقة على كل المدن والقرى الفلسطينية، وأنه سينفذ حملة اعتقالات غير مسبوقة، وهذا يعني أن هناك مخططات معدة من قبل حكومة الإحتلال لتنفيذ هذه الجريمة، وحمل نتنياهو وحكومته اليمينية المسؤولية الكاملة عن إنفجار الأوضاع خلال الأيام القادمة، ولن يكون هناك أي صمت أو تهاون أمام هذه الجرائم".