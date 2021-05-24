رئيس وزراء المغرب: نُهنئ المقاومة الفلسطينية بانتصارها على المحتل

رام الله - دنيا الوطنهنأ رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثماني، المقاومة الفلسطينية على "الانتصار الذي حققته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير"، مؤكدا موقف بلاده الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته.ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد أضاف العثماني، في مهرجان رقمي نظمته لجنة دعم فلسطين بحزب العدالة والتنمية الذي يترأسه: "نؤمن بأن المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني سجلا انتصارا جليا، ونهنئهما بهذا الانتصار الذي يعكس إرادة شعب محتل في مواجهة المحتل، ويبرهن على صمود أسطوري".وتحدث عند موقف المغرب من القضية الفلسطينية، منتقدا جهات لم يسمها بالاسم، وقال إنها "تحركت لتشويه موقف المملكة المغربية وموقف المغاربة من القضية الفلسطينية، لكن صدر الموقف الرسمي الذي عبر عن رفض كافة الانتهاكات في حق المقدسيين والفلسطينيين ورفض العدوان".وقال العثماني: "الموقف الرسمي للمملكة المغربية تعزز بمبادرة الملك، الذي أمر بإرسال أغذية وأدوية إلى قطاع غزة، وهذا دليل على أن موقف المغرب سيبقى دائما مع الشعب الفلسطيني، معانقا قضية القدس والمسجد الأقصى، ومناضلا في سبيل ذلك، دولة وشعبا".وختم العثماني بالقول: "انتصار المقاومة الفلسطينية "أحيا معركة التحرير، وإزالة الاحتلال عن فلسطين، واستعادة المبادرة لدى جميع أحرار العالم لمساندة هذه القضية العادلة"، مضيفا: "نعيش لحظة نشعر فيها بالاعتزاز والافتخار النابع من واجب المؤازرة والتضامن مع الشعب الفلسطيني البطل ومع المقاومة".