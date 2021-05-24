مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطناقتحمت مجموعة من المستوطنين المتطرفين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".وقال أحد حراس المسجد الأقصى المبارك: "إنّ مجموعات من المتطرفين اليهود قاموا صباح اليوم باقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة"، مُشيرًا إلى أنّ هذه المجموعات كبيرة جدًا.يُذكر أنّ قوات الاحتلال تعمل على منع الحراس من القيام بعملهم، واعتقال بعضهم حينما يهم بمنع المتطرفين من أداء صواتهم التلمودية وشعائرهم الدينية داخل باحات المسجد الأقصى، بشكلٍ تعمد يمس بحرمة المسجد الأقصى المبارك.