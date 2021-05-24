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وفاة عامل مصري في حادث مؤسف داخل السفارة الروسية

وفاة عامل مصري في حادث مؤسف داخل السفارة الروسية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت النيابة المصرية وفاة مصري يعمل "جناينيا" داخل السفارة الروسية في القاهرة، وقالت إنه توفي بالخطأ حيث أغلق أحد أبواب السفارة على رأسه ما تسبب في اختناقه ووفاته.

وأضافت وفق ما نقلت صحيفة (الشروق) المصرية، أنه "لا شبهة جنائية في الواقعة".

وأمرت النيابة بتشريح جثة العامل والتصريح بالدفن بعد بيان الصفة التشريحية، كما طلبت تحريات رجال المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وتلقى قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة من السفارة الروسية بلاغاً يفيد بوفاة أحد الأشخاص داخلها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين العثور علي جثة عامل "جنايني" يبلغ من العمر 40 عاما، ومقيم بمنطقة المعتمدية.

كما تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 2984 قسم الدقي، وتباشر النيابة التحقيقات.

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