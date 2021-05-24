(كورونا عالميًا): نحو 3 ملايين و479 ألف وفاة

رام الله - دنيا الوطنبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 479 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 167 مليونا وأكثر من 531 ألف اصابة، تعافى منهم 148 مليونا وما يقارب من 604 آلاف مريض.وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد 478 ألفا و4 إصابات جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,897 حالة وفاة.وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند التي تخطت عتبة الـ4000 وتعاني بشدة من سرعة انتشار الفيروس بين السكان واتساع رقعة الجائحة فيها، بواقع (4,455 وفاة)، والبرازيل (894 وفاة)، وكولومبيا (496 وفاة)، والأرجنتين (375 وفاة)، وروسيا (357 وفاة)، وتراجعت اميركا أمس الى المستوى الثامن عالميا مسجلة (228 وفاة).وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (222,835 إصابة)، والبرازيل (36,134 إصابة)، والأرجنتين (24,801 إصابة)، وكولومبيا (21,669 إصابة)، واميركا (13,541 إصابة).وخلال الفترة الأخيرة تسجل الهند حصيلة إصابات يومية تعتبر مرتفعة جدآ، لكنها تراجعت مؤخراً عن عتبة الـ300 الف التي كانت تتخطاها سابقاً، كما تسجل حصيلة وفيات مرتفعة جداً كل 24 ساعة، ورغم الوضع الكارثي في الهند إلا أن اميركا ما تزال تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية.وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الإثنين الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (604,087 وفاة)، والبرازيل (449,185 وفاة)، والهند (303,751 وفاة)، والمكسيك (221,647 وفاة)، وبريطانيا (127,721 وفاة).وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (33,896,660 إصابة)، والهند (26,752,447 إصابة)، والبرازيل (16,083,573 إصابة)، وفرنسا (5,603,666 إصابة)، وتركيا (5,186,487 إصابة).