شؤون فلسطينية

اندلاع مواجهات بين شبان والاحتلال في القدس

اندلاع مواجهات بين شبان والاحتلال في القدس
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مساء أمس الأحد مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في حي الطور ومنطقة بطن الهوى ببلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة.

 ففي بلدة الطور قام الشبان بإلقاء زجاجات حارقة صوب جنود الاحتلال في منطقة الخلوة.

وذكرت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أنس أبو سامي من الطور.

  ويعاني سكان الطور من اعتداءات سلطات الاحتلال والمستوطنين المستمرة، فقد صادرت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 8 آلاف دونم من أراضيه منذ احتلاله عام 1967.

وفي حي بطن الهوى بسلوان أطلق الشبان الألعاب النارية على منازل استولى عليها المستوطنون في البلدة قبل أسابيع قليلة.

وتزامن استهداف البؤر الاستيطانية مع تكبيرات المواطنين في سلوان.

وتعتبر بلدة سلوان الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك ومحرابه، حيث يحاول الاحتلال اقتلاع السكان منها من خلال مصادرة البيوت أو هدمها والاستيلاء على الأراضي واستهداف مقابرها، حيث يحاول تخريب مقبرة باب الرحمة وتجريفها.

وصعدت قوات الاحتلال اليوم من عمليات التضييق على المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

 وأفادت مصادر مقدسية أن سلطات الاحتلال أبعدت 13 مواطنة مقدسية عن المسجد الأقصى مدة أسبوع على أن يعدن لاستلام قرار إبعاد جديد مدته 6 شهور.

كذلك سلم الاحتلال حارس الأقصى مختار التميمي قرارًا يقضي بإبعاده عن المسجد مدة أسبوع، في وقت اعتقلت فيه المقدسية أشواق عبد الواحد بزعم التصوير داخل الأقصى والمقدسي عمر محيسن أثناء خروجه من باب الأسباط.

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