شؤون فلسطينية

نادي الأسير: استمرار تفاقم الوضع الصحي للأسير علي الحروب

نادي الأسير: استمرار تفاقم الوضع الصحي للأسير علي الحروب
رام الله - دنيا الوطن
 أكّد نادي الأسير أنّ الأسير علي الحروب (48 عامًا) من دورا/ الخليل، يواجه تفاقمًا مستمرًا في وضعه الصحيّ، جرّاء إصابته بورم في الصدر، حيث خضع لعملية جراحية في شهر نيسان/ أبريل الماضي لاستئصاله، وطوال وجوده في المستشفى بقي مقيد القدمين إضافة إلى يده اليمنى.

وقال نادي الأسير، إلى أن إدارة سجون الاحتلال تُماطل في تقديم العلاج اللازم والمناسب له، وما يزال يعاني من أوجاع وأعراض صحية تؤكد أنّ وضعه بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة وعاجلة، خاصّة أنه تلقى اليوم ردًا من إدارة السجون أبلغته فيه، أن هناك قراراً بالبدء بإعطائه علاج كيماوي، دون أيّ توضيحات دقيقة حول تفاصيل الوضع الصحيّ الذي وصل له.

وتابع نادي الأسير، أن ما يجري مع الأسير الحروب ينذر بمخاطر كبيرة على حياته، ويتطلب من كافة جهات الاختصاص بضرورة التحرّك العاجل، للضغط على إدارة سجون الاحتلال في توفير العلاج اللازم والمناسب له، والوقوف على تفاصيل وضعه الصحي بأسرع وقت.

 وأشار إلى أن الحروب كما المئات من الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الذين يواجهون سياسة الإهمال الطبي "القتل البطيء"، وجملة من أدوات التّنكيل، التي تُشكل جزءًا من بنية السجون بما فيها من إجراءات تنكيلية لا نهاية لها.

يُشار إلى أن مستشفيات الاحتلال وجرّاء ما تفرضه إدارة السجون على الأسير، تتحوّل إلى أداة تنكيل بحقّ الأسير، لاسيما فيما يتعلق بتقييده بالسرير.  

من الجدير ذكره أن الأسير الحروب بدأت تظهر معاناته الصحية قبل عامين، حيث ماطلت إدارة السجون في تشخيص الحالة الصحية له، وبدأ وضعه الصحي يتفاقم تدريجيًا، إلى ما وصل إليه اليوم.

يُشار إلى أنه معتقل منذ عام 2010، وهو محكوم بالسّجن لمدة 25 عامًا، ويقبع في سجن "النقب".

أخبار ذات صلة

16 محاميًا عربيًا يطلقون لجنة للدفاع عن فلسطين أمام المحاكم الدولية

16 محاميًا عربيًا يطلقون لجنة للدفاع عن فلسطين أمام المحاكم الدولية

اندلاع مواجهات بين شبان والاحتلال في القدس

اندلاع مواجهات بين شبان والاحتلال في القدس

الاحتلال يفتح معبري إيرز وكرم أبو سالم

الاحتلال يفتح معبري إيرز وكرم أبو سالم

مشعل: مشروع التحرير يجب أن يكون عسكرياً ومالياً وسياسياً وجماهيرياً

مشعل: مشروع التحرير يجب أن يكون عسكرياً ومالياً وسياسياً وجماهيرياً

قيادي بحماس يكشف تفاصيل اجتماع حركته بالوفد الأمني المصري

قيادي بحماس يكشف تفاصيل اجتماع حركته بالوفد الأمني المصري

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس والضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس والضفة

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

تعرف على حالة الطقس في فلسطين اليوم الإثنين

تعرف على حالة الطقس في فلسطين اليوم الإثنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

16 محاميًا عربيًا يطلقون لجنة للدفاع عن فلسطين أمام المحاكم الدولية

16 محاميًا عربيًا يطلقون لجنة للدفاع عن فلسطين أمام المحاكم الدولية

اندلاع مواجهات بين شبان والاحتلال في القدس

اندلاع مواجهات بين شبان والاحتلال في القدس

نادي الأسير: استمرار تفاقم الوضع الصحي للأسير علي الحروب

نادي الأسير: استمرار تفاقم الوضع الصحي للأسير علي الحروب

أبو هولي يطالب مفوض (أونروا) بالتحرك لتلبية احتياجات اللاجئين نتيجة العدوان الإسرائيلي

أبو هولي يطالب مفوض (أونروا) بالتحرك لتلبية احتياجات اللاجئين نتيجة العدوان الإسرائيلي

السياحة والاثار تدين اعتداء الاحتلال على المواقع الاثرية

السياحة والاثار تدين اعتداء الاحتلال على المواقع الاثرية

فتح تدعو لحراك عالمي لمناهضة الابارتهايد

فتح تدعو لحراك عالمي لمناهضة الابارتهايد

الاحتلال يبعد ثماني مقدسيات عن الأقصى ويستدعي أخريات للتحقيق

الاحتلال يبعد ثماني مقدسيات عن الأقصى ويستدعي أخريات للتحقيق

الصالح: تفعيل المنحة الخاصة بتوريد الوقود لتشغيل الابار بغزة وإصلاح ما تم تدميره

الصالح: تفعيل المنحة الخاصة بتوريد الوقود لتشغيل الابار بغزة وإصلاح ما تم تدميره

منوعات

لماذا يرتدي سمير غانم باروكة الشعر السوداء طوال حياته الفنية؟

لماذا يرتدي سمير غانم باروكة الشعر السوداء طوال حياته الفنية؟

شاهد: هازال كايا تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

شاهد: هازال كايا تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بعد نعيه لسمير غانم

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بعد نعيه لسمير غانم

شاهد كيف سخرت ياسمين عبدالعزيز من خبر انفصالها عن زوجها

شاهد كيف سخرت ياسمين عبدالعزيز من خبر انفصالها عن زوجها

شاهد: فنانات يثيرون الغضب برقصهن أثناء عزاء سمير غانم

شاهد: فنانات يثيرون الغضب برقصهن أثناء عزاء سمير غانم

بالاستعانة بهالة سرحان.. محمد رمضان يثير جدل كبير بهذه الصورة

بالاستعانة بهالة سرحان.. محمد رمضان يثير جدل كبير بهذه الصورة

شاهد: حورية فرغلي &#34;محمد رمضان رفض مصافحتي&#34;.. ما السبب؟

شاهد: حورية فرغلي "محمد رمضان رفض مصافحتي".. ما السبب؟

ما حقيقة المليون دولار من معمر القذافي لعلي الديك؟

ما حقيقة المليون دولار من معمر القذافي لعلي الديك؟

شاهد كيف احتفلت بلقيس فتحي مع سيف نبيل بـ10 ملايين

شاهد كيف احتفلت بلقيس فتحي مع سيف نبيل بـ10 ملايين

شاهد: عمرو عبدالجليل يتمنى الموت.. ما السبب؟

شاهد: عمرو عبدالجليل يتمنى الموت.. ما السبب؟

عربي

المغرب: هزتان أرضيتان تضربان الدريوش بمنطقة الريف

المغرب: هزتان أرضيتان تضربان الدريوش بمنطقة الريف

مصر تكشف لأول مرة عن حادث وقع أثناء تعويم السفينة &#34;إيفر غيفين&#34;

مصر تكشف لأول مرة عن حادث وقع أثناء تعويم السفينة "إيفر غيفين"

الرزاز: العالم يتغير لصالح فلسطين

الرزاز: العالم يتغير لصالح فلسطين

الإمارات تعلق على قرار وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي

الإمارات تعلق على قرار وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي