قيادي بحماس يكشف تفاصيل اجتماع حركته بالوفد الأمني المصري

رام الله - دنيا الوطنكشف الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، عن بعض ما تم مناقشته بين حركته والوفد الأمني المصري الذي زار قطاع غزة أمس.وقال القانوع: "ناقشنا مع الوفد المصري مباحثات تثبيت التهدئة مع الاحتلال، عقب الإعلان الذي تم الجمعة الماضية عند الساعة الثانية فجرًا".وأضاف: حركة حماس مستعدة وجاهزة لمواجهة أي مخططات تهدف إلى تهجير أهالي حي الشيخ جراح، أو تقسيم المسجد الأقصى، وتغيير معالمه، وتهويد القدس.وأكد القانوع أن وسائل المواجهة ستبقى مفتوحة لدى الشعب الفلسطيني إن أعاد الاحتلال ومستوطنوه اقتحام المسجد الأقصى، مضيفًا: "نحذر من مغبة العودة إلى مسببات انفجار الأوضاع في ساحات القدس".