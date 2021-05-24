الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس والضفة

رام الله - دنيا الوطنشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات واسعة في ضفوف المواطنين، بأنحاء متفرقة من الضفة والقدس، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.وفي التفاصيل بمدينة القدس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر والعيسوية في القدس المحتلة، واعتقلت شبان عرف منهم:1.وحيد البكري2.ابراهيم ابو سنينة3. وديع حشيمه4.محمد حوشيه5.فارس رافت داري6.عدي داريوفي الضفة الغربية.. اعتقلت قوات الاحتلال، شابين خلال اقتحامها مناطق متفرقة، وعرف منهم:1. مصعب ساهر البرغوثي- كوبر شمال رام الله2. معاذ ريحان- تل غرب نابلس (تم الإفراج عنه)3. وحيد البكري- القدس4. إبراهيم أبو سنينة- القدس5. خطاب ثوابتة- بيت فجار جنوب بيت لحم6. أحمد رأفت- دورا القرع شرق رام الله7. سعيد ماهر عصافرة- بيت كاحل غرب الخليل8. سعود ثوابتة- بيت فجار جنوب بيت لحم9.فارس رأفت داري- القدس10.عدي داري- القدس11. أحمد يونس الغول- القدس12. مصطفى منصور- عزون شرق قلقيلية13. وديع حشيمة- القدس14. محمد حوشية- القدس15. محمود الشاويش- القدسواقتحمت قوات الاحتلال قرية كوبر شمال غرب رام الله واعتقلت الأسير المحرر مصعب ساهر البرغوثي، بعد تفتيش منزله وجرى اقتياده إلى جهة مجهولة.كما اعتقل الاحتلال الشاب أحمد رأفت خلال مداهمة قرية دورا القرع شرق المدينة.وداهمت قوة عسكرية قرية بلعين غربا وقامت بتفتيش منزل المواطن إياد برناط لليوم الثاني على التوالي.ونفذت قوات الاحتلال، حملات دهم وتفتيش في بلدة تل جنوب غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بهدف اعتقال القيادي بحركة حماس عماد ريحان، دون أن تتمكن من اعتقاله.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل ومحلات تجارية لعائلة ريحان للمرة الثالثة خلال أسبوعين، وأجرت فيها عمليات تفتيش وتخريب في محاولة لاعتقال القيادي ريحان.