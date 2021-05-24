الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس والضفة
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات واسعة في ضفوف المواطنين، بأنحاء متفرقة من الضفة والقدس، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.
وفي التفاصيل بمدينة القدس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر والعيسوية في القدس المحتلة، واعتقلت شبان عرف منهم:
1.وحيد البكري
2.ابراهيم ابو سنينة
3. وديع حشيمه
4.محمد حوشيه
5.فارس رافت داري
6.عدي داري
وفي الضفة الغربية.. اعتقلت قوات الاحتلال، شابين خلال اقتحامها مناطق متفرقة، وعرف منهم:
1. مصعب ساهر البرغوثي- كوبر شمال رام الله
2. معاذ ريحان- تل غرب نابلس (تم الإفراج عنه)
3. وحيد البكري- القدس
4. إبراهيم أبو سنينة- القدس
5. خطاب ثوابتة- بيت فجار جنوب بيت لحم
6. أحمد رأفت- دورا القرع شرق رام الله
7. سعيد ماهر عصافرة- بيت كاحل غرب الخليل
8. سعود ثوابتة- بيت فجار جنوب بيت لحم
9.فارس رأفت داري- القدس
10.عدي داري- القدس
11. أحمد يونس الغول- القدس
12. مصطفى منصور- عزون شرق قلقيلية
13. وديع حشيمة- القدس
14. محمد حوشية- القدس
15. محمود الشاويش- القدس
واقتحمت قوات الاحتلال قرية كوبر شمال غرب رام الله واعتقلت الأسير المحرر مصعب ساهر البرغوثي، بعد تفتيش منزله وجرى اقتياده إلى جهة مجهولة.
كما اعتقل الاحتلال الشاب أحمد رأفت خلال مداهمة قرية دورا القرع شرق المدينة.
وداهمت قوة عسكرية قرية بلعين غربا وقامت بتفتيش منزل المواطن إياد برناط لليوم الثاني على التوالي.
ونفذت قوات الاحتلال، حملات دهم وتفتيش في بلدة تل جنوب غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بهدف اعتقال القيادي بحركة حماس عماد ريحان، دون أن تتمكن من اعتقاله.
وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل ومحلات تجارية لعائلة ريحان للمرة الثالثة خلال أسبوعين، وأجرت فيها عمليات تفتيش وتخريب في محاولة لاعتقال القيادي ريحان.
التعليقات