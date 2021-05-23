أبو هولي يطالب مفوض (أونروا) بالتحرك لتلبية احتياجات اللاجئين نتيجة العدوان الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي وكالة الغوث الدولية "الأونروا" التحرك بشكل عاجل لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينية الطارئة التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وأضاف د. ابو هولي خلال لقائه مع مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني مساء اليوم في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية بمدينة غزة ان حجم الدمار والضرر الذي لحق في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الذي امتد الى اثني عشر يوماً ، يستوجب على الاونروا التحرك الفوري من خلال طواقمها الفنية والهندسية والباحثين لحصر اعداد الاسر المتضررة وتقييم الاضرار التي لحقت بهم، وصرف بدل ايجار لمن دمرت منازلهم بشكل كامل او التي ألحقت بها ضرراً بليغاً.وبحث اللقاء أوضاع المخيمات الفلسطينية في قطاع غزة، والاحتياجات الملحة لسكان قطاع غزة، ودور الاونروا في تلبية الاحتياجات الطارئة للعائلات المتضررة من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة .وحضر الاجتماع عن دائرة شؤون اللاجئين مدير عام الاعلام والعلاقات العامة ومسؤول ملف الاونروا رامي المدهون، ومدير عام المخيمات في المحافظات الجنوبية د. عادل منصور وعن الاونروا مساعد مفوض عام الأونروا سنيلي ستادلي والناطق الإعلامي لرئاسة الاونروا عدنان أبو حسنة.وأشار الى ان ما يزيد عن 1000 نازح لا يزالون يقيمون في مراكز الايواء بعد الإعلان عن وقف اطلاق النار بالإضافة الى الاف الاسر التي لا تزال تقيم عند اقاربها بعدما دمرت بيوتهم، هم بحاجة الى تأمين متطلباتهم الأساسية من معونات غذائية وغير غذائية وصرف بدل ايجار الى حين إعادة اعمار بيوتهم .واكد على ضرورة ان تضع الاونروا الية كاملة ومكتملة للمانحين لتغطية تعويضات الاضرار للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للعام 2021 ، يضاف لها تعويضات اضرار عام 2014 وبدل ايجار للاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من سوريا الى قطاع غزة لافتا الى وجود مئات الاسر التي دمرت منازلهم في عام 2014 ما زالوا يعيشون اليوم في منازل مؤقتة .ولفت الى ان الوكالات والمنظمات الأممية الانسانية العاملة في الارض الفلسطينية بصدد اطلاق نداء عاجل مشترك لمدة ثلاثة أشهر لتلبية الاحتياجات الانسانية في قطاع غزة مؤكداً على اهمية هذا النداء للأونروا في تمكينها من القيام بمهمتها الانسانية في تلبية احتياجات اللاجئين الذي تضرروا من الحرب الدامية خاصة وان الاونروا شريك اساسي مع المنظمات الاممية الاساسية .واوضح ان اجمالي الاستجابة الدولية لاحتياجات الإنسانيّة الفوريّة للفلسطينيين في غزّة بعد اعلان وقف اطلاق النار تقدر بـ 72 مليون دولار، بالإضافة الى المواد الاغاثية العينية، وهو مبلغ يمكن للاونروا البدء فوراً بتلبية احتياجات اصحاب البيوت المدمرة تدميراً كلياً والتي تقدر وفق معطيات رسمية الى 1447 وحدة سكنية من خلال صرف بدل ايجارات وصرف تعويضات للبيوت التي لحقت بها اضرارًا جزئية .واكد د. ابو هولي على تعزيز التنسيق المشترك بين دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ووكالة الغوث الدولية (اونروا) في خدمة مجتمع اللاجئين والاستجابة العاجلة للعائلات المتضررة .من جهته أكد لازاريني بأن الاونروا سيكون لها دور حيوي في المرحلة القادمة مع المنظمات الدولية الاخرى للاستجابة العاجلة لتلبية احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة .وقال ان الاونروا ستعمل بكل جهد لتأمين متطلبات واحتياجات الفلسطينيين التي دمرت بيوتهم .واضاف انه تلقى دعوة لحضور جلسة مجلس الامن التي ستعقد الخميس القادم 27/5/2021 لافتاً الى انه سيتحدث في الجلسة عن اوضاع قطاع غزة الانسانية وعما يجري في الضفة الغربية والقدس من اعتداءات اسرائيلية على الفلسطينيين، وسينقل ما شاهده خلال زيارته لقطاع غزة من حجم الدمار الكبير الذي خلفه العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة للأعضاء في مجلس الأمن.واكد ان يبذل كل جهد لكي تكون الأونروا قوية ، وسنعمل على ذلك وسنؤكد للمجتمع الدولي الدور الانساني الذي تقوم به الاونروا بالاضافة الى دورها في تعزيز ثقافة التسامح والسلام وليس كما يدعي البعض بان الاونروا تعزز ثقافة الكراهية والعنف مشدداً على أن قوة "الأونروا" من مصلحة الجميع.وقال ان الوضع في حرب عام 2021 يختلف عن الاعوام السابقة 2008، 2012، 2014، لأول مرة تغلق المعابر ومنع الموظفون الدبلوماسيون والمساعدات الانسانية من دخول قطاع غزة ، ما حدث كان مؤسفاً .واكد بان نزوح الفلسطينيين من المناطق التي تعرضت للقصف العنيف الى مدارس الاونروا شكل حماية لهم، مؤكداً بان الاونروا ستتخذ اجراءات جديدة بما يحقق سرعة استجابتها في الاوضاع الطارئة .وشدد على ضرورة ان يكون هناك حلاً سياسياً وفق قرارات الامم المتحدة بين الفلسطينيين والاسرائيليين لعدم تكرار هذه الأزمات والاعتداءات.واضاف ان الاونروا اطلقت نداء عاجلاً قبل أيام بقيمة 38 مليون دولار لافتا الى ان الاونروا بدأت بتلقي مساعدات لمساعدة الفئات الأكثر تضرراً .واوضح بان المرحلة القادمة، ستعمل الأونروا على تذكير المجتمع الدولي بقضية الإخلاء القسري والدمار، حيث يجب حل كل هذه القضايا.وأكد على ان الاونروا ستواصل دعمها لـ 1.4 مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة .