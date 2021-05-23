شؤون فلسطينية

السياحة والاثار تدين اعتداء الاحتلال على المواقع الاثرية

السياحة والاثار تدين اعتداء الاحتلال على المواقع الاثرية
رام الله - دنيا الوطن
ادانت وزارة السياحة والاثار استمرار قوات الاحتلال و ما يسمى بسلطة الاثار الإسرائيلية في عمليات الاعتداء على المواقع الاثرية الفلسطينية، من خلال القيام بإجراء حفريات اثرية في قلعة دير سمعان بمساحة 6 دونمات و75 مترا من أراضي كفر الديك بمحافظة سلفيت. 

وتعتبر قلعة دير سمعان من المواقع الاثرية المهمة فهي موجودة على قمة جبلية تشرف على الاودية والجبال المحيطة وتظهر فيه بقايا اثرية مهمة منها دير بيزنطي وبقايا غرف سكنية وجدار يحيط بالموقع وابار تخزين ومقابر منحوتة في الصخر واعمدة ونقوش حجرية وغيرها. 

وبينت الوزارة بان الموقع قد تعرض سابقا لاعتداءات اثناء قيام سلطات الاحتلال بإنشاء مستوطنة قريبة من الموقع وازال بعض المعالم الاثرية الهامة، وقام بمصادرة الموقع الاثري كاملا بموجب قرار عسكري للسيطرة على مقدرات الموقع الثقافية وعزله عن المنطقة، وها هو اليوم يقوم بعمليات تنقيب اثري في الموقع واعتبرت وزارة السياحة والاثار قرار المصادرة مخالفا لكافة القوانين الدولية ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية والتي تمنع القوة المحتلة من مصادرة وضم وتدمير الممتلكات الثقافية في الاراضي التي تحتلها. 

وأهابت الوزارة بكافة ابناء شعبنا على ضرورة التعاون المستمر لوقف الاعتداءات على تراث فلسطين الوطني، كما تطالب الوزارة كافة المؤسسات المحلية والدولية التي تعنى بحماية الممتلكات الثقافية بضرورة الزام هذا الاحتلال الغاشم على وقف تدمير ونهب وسرقة التراث الفلسطيني باعتبار هذا التراث جزءا من التراث الانساني ويجب حمايته.

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