شؤون فلسطينية

الاحتلال يبعد ثماني مقدسيات عن الأقصى ويستدعي أخريات للتحقيق

الاحتلال يبعد ثماني مقدسيات عن الأقصى ويستدعي أخريات للتحقيق
رام الله - دنيا الوطن
صعدت قوات الاحتلال اليوم الأحد من عمليات التضييق على المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية أن سلطات الاحتلال أبعدت ثماني مواطنات مقدسيات عن المسجد الأقصى مدة أسبوع على أن يعدن بعد أسبوع لاستلام قرار إبعاد جديد مدته 6 شهور.

كما استدعت قوات الاحتلال أكثر من 10 مقدسيات للتحقيق فور خروجهن من المسجد الأقصى واحتجزتهن لساعات في مركز القشلة بالقدس القديمة.

كذلك سلم الاحتلال حارس الأقصى مختار التميمي قرارًا يقضي بإبعاده عن المسجد مدة أسبوع، في وقت اعتقلت فيه المقدسية أشواق عبد الواحد بزعم التصوير داخل الأقصى والمقدسي عمر محيسن أثناء خروجه من باب الأسباط.

 وعمدت قوات الاحتلال على تفتيش وتدقيق هويات المواطنين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة واحتجاز بطاقة من يدخل للصلاة في الأقصى.

بالتزامن مع ذلك اقتحمت قوات الاحتلال حي عبيد ببلدة العيساوية وحي بئر أيوب في بلدة سلوان جنوب الأقصى وصادرت عددا من الأعلام الفلسطينية من على منازل المواطنين في الحي.

وشهد المسجد الأقصى منذ صباح اليوم عمليات اقتحام من مجموعات المستوطنين بحماي مكثفة من قوات الاحتلال التي انتشرت في باحات المسجد واعتدت على المصلين والموظفين.

وذكرت مصادر مقدسية أن 250 مستوطناً اقتحموا الأقصى في الفترتين الصباحية والمسائية.

وقد دعا نشطاء مقدسيون المواطنين كافة ممن يستطيع الوصول للأقصى للرباط فيه وافشال مساعي الاحتلال واكما ما حققته المقاومة من ردع للمستوطنين طوال 20 يوماً لم يتعرض فيه الأقصى لأي اقتحام.

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