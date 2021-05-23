شؤون فلسطينية

الشرطة الإسرائيلية تصعد حملتها ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948

الشرطة الإسرائيلية تصعد حملتها ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948
رام الله - دنيا الوطن
صعدت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، حملتها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في أراضي الـ48، في ظل المسيرات التي تنظم نصرة للقدس والأقصى وقطاع غزة.

وجاءت هذه الحملة استكمالا لحملة الاعتقالات التي نفذتها الشرطة بحق المتظاهرين والنشطاء من مختلف الأحزاب والحركات الفاعلة على الساحة المحلية في الأسبوعين الماضيين، حيث جرى اعتقال أكثر من 1,550 مواطنا فيما قُدمت 150 لائحة اتهام، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وشهدت مدن وبلدات أراضي الـ48 مؤخرا، مظاهرات ومواجهات احتجاجا على هجمات قطعان المستوطنين واعتداءات عناصر الشرطة على المتظاهرين وقمع احتجاجهم، مقابل حمايتهم للمستوطنين الذين يستهدفون العرب.

وتصاعدت في الفترة الأخيرة اعتداءات المستوطنين على العرب في عدة بلدات عربية، وذلك تزامنا مع حملة تحريض متصاعدة في وسائل الإعلام الإسرائيلية ضد الوجود العربي في أراضي الـ48.

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