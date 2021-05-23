دولي

برلماني روسي يكشف عن أشد عقوبة ضد الولايات المتحدة

برلماني روسي يكشف عن أشد عقوبة ضد الولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
كشف البرلماني الروسي ألكسندر شيرين عما يعتبره أشد إجراء سياسي واقتصادي بإمكان موسكو اتخاذه بحق الولايات المتحدة.

وأعرب شيرين، وهو النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، في حوار مع إذاعة "هنا موسكو" اليوم الأحد، عن قناعته بأن "أشد عقوبة" بحق الولايات المتحدة تكمن في إتمام روسيا بناء مشروع خط أنابيب "السيل الشمالي-2"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال: "عندما تستكمل روسيا بناء "السيل الشمالي-2" وتشرع في تصدير الغاز إلى أوروبا دون توقف.. ستبادر أمريكا بنفسها إلى رفع عقوباتها عن روسيا من جانب واحد، لأنهم سيبدأون بتكبد أسوأ خسارة، وهي فقدانهم السيطرة على الدول الأوروبية".

ويأتي ذلك على خلفية تقديم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مبادرة تشريعية جديدة لاستئناف العقوبات ضد الشركات المنخرطة في بناء "السيل الشمالي-2" بين روسيا وأوروبا.

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