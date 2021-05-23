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المغرب: هزتان أرضيتان تضربان الدريوش بمنطقة الريف

المغرب: هزتان أرضيتان تضربان الدريوش بمنطقة الريف
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب أنه تم تسجيل هزتين أرضيتين، بلغت قوتهما 4,3 و4,4 درجة وفق مقياس ريختر، اليوم الأحد، في إقليم الدريوش بمنطقة الريف.

وأوضحت شبكة المراقبة والإنذار الزلزالي أن هاتين الهزتين، حدد مركزهما في عرض إقليم الدريوش، وقعتا بين الساعة السابعة والثامنة بالتوقيت المغربي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف المصدر ذاته أن الهزة الأولى وقعت على عمق 12 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.585 درجة شمالا وخط الطول 3.584 درجة غربا، في حين وقعت الهزة الثانية على عمق 23 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.553 درجة شمالا وخط الطول 3.561 درجة غربا.

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