(كان): يبدو أن زيارة العمادي لغزة المقررة يوم الأربعاء ستُؤجل.. لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطنقال غال بيرغر، مراسل قناة (كان) الإسرائيلية: "يبدو أن زيارة السفير القطري، محمد العمادي، لغزة، المقررة يوم الأربعاء، سيتم تأجيلها، بسبب توجهات إسرائيلية لتغيير طريقة تحول الأموال القطرية للقطاع، بعد المعركة الأخيرة".وأضاف: "دارت نقاشات حول الموضوع في الأيام الأخيرة على المستوى السياسي، من أجل دراسة الآليات المناسبة، وغداً سيكون هناك نقاش حول الموضوع مع بيني غانتس، ومثلها مع نتنياهو".وكان بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أكد خلال مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال، أنه لحين إعادة الجنود الأسرى من قطاع غزة، سيتم السماح بمرور المستلزمات الأساسية لغزة فقط، ولن يتم السماح بتوسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة.