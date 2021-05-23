جيش الاحتلال يضع سواتر رملية قرب مستوطنات غلاف غزة.. لهذا السبب



وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنتا خلال معركة (سيف القدس) اطلاقهما صاروخي (كورنيت)، استهدفا حافلتين اسرائيليتين في مستوطنات غلاف غزة.



يشار إلى أن معركة (سيف القدس)، استمرت 11 يوماً، تخللها قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي للعديد من الأهداف في قطاع غزة، من ضمنها المواطنين المدنيين ومنازلهم والأبراج، والمكاتب الصحفية والإعلامية، والمقرات الأمنية.



وأسفر قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال المعركة، عن استشهاد 248 مواطناً، بالإضافة الى 1900 إصابة، كذلك تدمير المنشآت السكنية والصحية والزراعية، والتي بلغ عددها 1800 منشأة.



في المقابل قصفت المقاومة الفلسطينية، بعشرات الرشقات الصاروخية، مستوطنات غلاف غزة والقدس وبئر السبع وتل أبيب وأسدود وسديروت وعسقلان، أسفرت عن عشرات الإصابات بين المستوطنين، وأضرار مادية بمنازلهم.



رام الله - دنيا الوطنأفاد تامير ستاينمان، المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلي، أن الجيش وضع، اليوم الأحد، سواتر رملية، بالقرب من مستوطنات غلاف غزة، خوفا من إطلاق صواريخ (كورنيت) من قطاع غزة.