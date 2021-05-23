شركة راما الغفري وحمادة للسيراميك تُسجل أعلى خسائر مالية بفعل العدوان الإسرائيلي













رام الله - دنيا الوطنتجري في قطاع غزة علميات حصر لأضرار المنشآت الاقتصادية الصناعية والتجارية بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، وحسب أخر الإحصاءات سجلت شركة راما الغفري وحمادة للسيراميك، أعلى الخسائر المالية بواقع 4 مليون دولار أمريكي.وقال رئيس جمعية رجال الاعمال ونائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك إن الاحتلال الإسرائيلي دمر خلال عدوانه على القطاع، 70 منشأة اقتصادية كبرى، بينها 14 مصنعاً في المنطقة الصناعية شرق غزة.وأضاف الحايك أن الشركة كعشرات المصانع والمنشآت التجارية الأخرى تعرضت للتدمير على امتداد القطاع، مؤكداً أن الخسائر تقدر بملايين الدولارات.وأوضح الحايك أن الاحتلال تعمد على تدمير ما تبقى من اقتصاد غزة الذي قاوم على مدار سنوات الحروب والحصار الانهيار، مشدداً أن الاحتلال هدف خلال عدوانه لضرب عصب الحياة في القطاع.وأشار الحايك إلى أن القطاع التجاري هو المتضرر الأكبر في غزة، وخسائره كبيرة، بفعل دمار كافة البضائع التي كانت في المحال التجارية التي جهزها أصحابها لموسم العيد.ولفت الحايك إلى أن الالاف من العمال خسروا مصادر رزقهم وانضموا لجيش البطالة في القطاع، الذي كان قبل العدوان بنحو وجود 250 ألف عامل، و200 ألف خريج جامعي.وأكد الحايك على أهمية صرف تعويضات عاجلة لأصحاب المنشآت المتضررة كون التأخير فيها يتسبب بخسائر فادحة للاقتصاد الفلسطيني والقطاع الخاص، الذي يعتبر المشغل الأكبر للأيدي العاملة.ونوه الحايك إلى أن عمليات الحصر للأضرار جارية بالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية والقطاع الخاص مشدداً أن الخسائر مهولة.