عربي

مصر تكشف لأول مرة عن حادث وقع أثناء تعويم السفينة "إيفر غيفين"

مصر تكشف لأول مرة عن حادث وقع أثناء تعويم السفينة "إيفر غيفين"
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت هيئة قناة السويس يوم الأحد بيانا حول قرار محكمة بالإسماعيلية الاقتصادية حول السفينة "إيفر غيفين"، وكشفت فيه لأول مرة عن أن أعمال التعويم أسفرت عن غرق لنش ووفاة عامل إنقاذ.

وأكد البيان أن المحكمة الاقتصادية أصدرت حكمها في الدعوى القضائية رقم 23 المقامة من هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية "إيفر غيفين" التي جنحت بقناة السويس في مارس الماضي، بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لجلسة 29 مايو الجاري، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكانت المحكمة قد استمعت خلال جلسة المرافعة التي انعقدت السبت لفريق دفاع الجانبين، وشهدت الجلسة تقديم الممثل القانوني للهيئة مذكرة الدفاع والمستندات التي تؤيد حق الهيئة في المطالبة والرد على إدعاءات ودفوع ممثلي الملاك وبعض أصحاب البضائع.

وشهدت الجلسة تقديم ممثل الهيئة القانوني لكافة المستندات التي تفيد مطالبتها بقيمة التعويضات البالغة 916 مليون دولار وتشمل تكاليف أعمال الإنقاذ من تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرها، بجانب تكاليف مكافأة الإنقاذ المحددة وفقا لبنود القانون البحري وبما يتلائم مع قيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها، فضلا عن الخسائر المتمثلة في غرق إحدى اللنشات خلال أعمال الإنقاذ والذي أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغيرها من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة وحملة التشكيك بقدرتها على حل الأزمة واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة.

كما شهدت وقائع الجلسة دحض لجنة الدفاع بالهيئة طلبات بعض ملاك البضائع للمشاركة في القضية، والدفع بعدم قبول التدخل لتقديمه من غير ذي صفة لعدم تقديمه سند الشحن لإثبات ملكيته للبضائع، بالإضافة إلى دحض مطالبة الشركة المالكة للسفينة بتعويض مؤقت قدره 100 ألف دولار بالرد بعدم قبول الطلب العارض لعدم ارتباطه بالطلب الأصلي.

كما رد دفاع الهيئة على دفوع الشركة المالكة للسفينة بمسؤولية الهيئة عن وقوع الحادث للسماح لها بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية بما نص عليه القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 في المواد من 282 إلى 290 ومفادها بأن السفينة تظل تحت قيادة ربان السفينة خلال عبورها لقناة السويس وأثناء أداء المرشد بعمله عليها حيث يعد رأيه استرشاديا وغير ملزم، كما يكون مجهز السفينة وحده هو المسؤول عن أن أية أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أوبالسفينة ذاتها.

وتأتي مشروعية مطالبة الهيئة بمكافاة الإنقاذ بما نصت عليه المادة 305 من القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن ينفذ أى عمل من أعمال الإنقاذ، وتعد مكافاة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة.

أخبار ذات صلة

المغرب: هزتان أرضيتان تضربان الدريوش بمنطقة الريف

المغرب: هزتان أرضيتان تضربان الدريوش بمنطقة الريف

الرزاز: العالم يتغير لصالح فلسطين

الرزاز: العالم يتغير لصالح فلسطين

الإمارات تعلق على قرار وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي

الإمارات تعلق على قرار وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي

رغد صدام حسين تنشر إحدى رسائل والدها من قاعة المحكمة

رغد صدام حسين تنشر إحدى رسائل والدها من قاعة المحكمة

الكعبة المشرفة على موعد مع ظاهرة فلكية يوم الجمعة المقبل

الكعبة المشرفة على موعد مع ظاهرة فلكية يوم الجمعة المقبل

مفتي مصر السابق: لسنا في دولة دينية ولا نحتاج لتشدد لعدم مخالفة الشريعة

مفتي مصر السابق: لسنا في دولة دينية ولا نحتاج لتشدد لعدم مخالفة الشريعة

الإمارات تقدم طلبًا لاستضافة الدورة 28 لمؤتمر بشأن تغير المناخ

الإمارات تقدم طلبًا لاستضافة الدورة 28 لمؤتمر بشأن تغير المناخ

الحوثيون يعلنون عن إسقاط طائرة تابعة للتحالف العربي

الحوثيون يعلنون عن إسقاط طائرة تابعة للتحالف العربي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بشارات: المعركة لم تنته ويسعى الاحتلال لفكفكة الحالة الفلسطينية المتماسكة

بشارات: المعركة لم تنته ويسعى الاحتلال لفكفكة الحالة الفلسطينية المتماسكة

إصابة ثلاثة مواطنين إثر اعتداء للمستوطنين جنوب شرق قلقيلية

إصابة ثلاثة مواطنين إثر اعتداء للمستوطنين جنوب شرق قلقيلية

شركة راما الغفري وحمادة للسيراميك تُسجل أعلى خسائر مالية بفعل العدوان الإسرائيلي

شركة راما الغفري وحمادة للسيراميك تُسجل أعلى خسائر مالية بفعل العدوان الإسرائيلي

إصابة طفلة واعتقال مواطنين خلال مداهمة الاحتلال منازل المواطنين جنوب الخليل

إصابة طفلة واعتقال مواطنين خلال مداهمة الاحتلال منازل المواطنين جنوب الخليل

المالكي والصفدي يبحثان &#34;إطلاق تحرك دولي فاعل لإنهاء الاحتلال&#34;

المالكي والصفدي يبحثان "إطلاق تحرك دولي فاعل لإنهاء الاحتلال"

مسؤولة أممية: سكان غزة تحملوا معاناة لا يمكن تخيلها خلال التصعيد الأخير

مسؤولة أممية: سكان غزة تحملوا معاناة لا يمكن تخيلها خلال التصعيد الأخير

المالكي يسلم رسالة من الرئيس محمود عباس إلى نظيره العراقي

المالكي يسلم رسالة من الرئيس محمود عباس إلى نظيره العراقي

المجلس الأعلى للجامعات المصرية يعفي طلبة قطاع غزة الوافدين من القسط الثاني للمصروفات

المجلس الأعلى للجامعات المصرية يعفي طلبة قطاع غزة الوافدين من القسط الثاني للمصروفات

منوعات

لماذا يرتدي سمير غانم باروكة الشعر السوداء طوال حياته الفنية؟

لماذا يرتدي سمير غانم باروكة الشعر السوداء طوال حياته الفنية؟

شاهد: هازال كايا تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

شاهد: هازال كايا تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بعد نعيه لسمير غانم

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بعد نعيه لسمير غانم

شاهد كيف سخرت ياسمين عبدالعزيز من خبر انفصالها عن زوجها

شاهد كيف سخرت ياسمين عبدالعزيز من خبر انفصالها عن زوجها

شاهد: فنانات يثيرون الغضب برقصهن أثناء عزاء سمير غانم

شاهد: فنانات يثيرون الغضب برقصهن أثناء عزاء سمير غانم

بالاستعانة بهالة سرحان.. محمد رمضان يثير جدل كبير بهذه الصورة

بالاستعانة بهالة سرحان.. محمد رمضان يثير جدل كبير بهذه الصورة

شاهد: حورية فرغلي &#34;محمد رمضان رفض مصافحتي&#34;.. ما السبب؟

شاهد: حورية فرغلي "محمد رمضان رفض مصافحتي".. ما السبب؟

ما حقيقة المليون دولار من معمر القذافي لعلي الديك؟

ما حقيقة المليون دولار من معمر القذافي لعلي الديك؟

شاهد كيف احتفلت بلقيس فتحي مع سيف نبيل بـ10 ملايين

شاهد كيف احتفلت بلقيس فتحي مع سيف نبيل بـ10 ملايين

شاهد: عمرو عبدالجليل يتمنى الموت.. ما السبب؟

شاهد: عمرو عبدالجليل يتمنى الموت.. ما السبب؟

عربي

المغرب: هزتان أرضيتان تضربان الدريوش بمنطقة الريف

المغرب: هزتان أرضيتان تضربان الدريوش بمنطقة الريف

مصر تكشف لأول مرة عن حادث وقع أثناء تعويم السفينة &#34;إيفر غيفين&#34;

مصر تكشف لأول مرة عن حادث وقع أثناء تعويم السفينة "إيفر غيفين"

الرزاز: العالم يتغير لصالح فلسطين

الرزاز: العالم يتغير لصالح فلسطين

رغد صدام حسين تنشر إحدى رسائل والدها من قاعة المحكمة

رغد صدام حسين تنشر إحدى رسائل والدها من قاعة المحكمة