إصابة طفلة واعتقال مواطنين خلال مداهمة الاحتلال منازل المواطنين جنوب الخليل

أصيبت طفلة واعتقل مواطنين اثنين، اليوم الأحد، خلال مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلية لعدد من منازل المواطنين في قرية لتواسنة جنوب الخليل.



وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة قرية لتوانة بمسافر يطا، وفتشت عددا من منازل المواطنين، واعتدت عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة الطفلة ديما محمد ربعي (5 أعوام) بكدمات بالعين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



واعتقلت تلك القوات المواطن فضل أحمد ربعي (55 عاما) ونجله بلال (33 عاما)، بعد تفتيش منزلهما والعبث بمحتوياته، واقتادتهم إلى داخل مستوطنة "ماعون" المقامة على أراضي المواطنين في تلك المنطقة.





رام الله - دنيا الوطن