العاهل الأردني: يجب ترجمة وقف إطلاق النار لهدنة ممتدة تقود لحل يحقق للفلسطينيين حقوقهم

رام الله - دنيا الوطنأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أهمية تكثيف الجهود عربياً ودولياً لترجمة وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية إلى هدنة ممتدة، تدفع باتجاه حل سياسي يحقق للأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.وشدد الملك، خلال لقائه في قصر الحسينية، اليوم الأحد، رئيس مجلس الأعيان، وعدداً من رؤساء لجان المجلس، على أن لا بديل عن حل الدولتين، لتحقيق السلام العادل والشامل، لافتاً إلى تحذيراته المتكررة من تداعيات الجمود الحاصل بعملية السلام، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.كما شدد على أن الأردن يضع كل إمكانياته وعلاقاته الدبلوماسية في خدمة القضية الفلسطينية، مجدداً التأكيد على أن المملكة مستمرة ببذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.وأكد العاهل الأردني ضرورة تعزيز صمود المقدسيين ودعمهم، ومساعدة الأشقاء في غزة للتخفيف من معاناتهم بعد العدوان الإسرائيلي.