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مصرع ثمانية أشخاص في حادث سقوط (تلفريك) بجبال الألب

مصرع ثمانية أشخاص في حادث سقوط (تلفريك) بجبال الألب
رام الله - دنيا الوطن
قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، في حادثة سقوط عربة (تلفريك) معلقة على قمة جبل في شمال إيطاليا، الأحد.

أظهرت صورة للحطام التقطتها فرقة إطفاء إيطالية بقايا عربة التلفريك المحطمة والمتداعية وسط قطعة سميكة من أشجار الصنوبر بالقرب من قمة موتاروني المطلة على بحيرة ماغوري، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

في موقع الحادث، قال والتر ميلان، المتحدث باسم خدمة الإنقاذ في جبال الألب، إن كابلات مصعد التزلج كانت مرتفعة بشكل خاص عن الأرض. لم يتم تحديد السبب.

وأشار ميلان إلى أنه تم تجديد خط التلفريك في عام 2016 ولم يتم فتحه إلا مؤخرًا بعد أن أدت عمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس (كورونا) إلى إغلاق مصاعد التزلج في جميع أنحاء إيطاليا.

وكانت وسائل إعلام محلية، قد أوضحت أن 11 شخصا كانوا على متن العربة التي سقطت، مشيرة إلى أنه تم نقل طفلين إلى مستشفى في تورينو بواسطة طائرة مروحية.

يصل ارتفاع موتاروني إلى 1491 مترًا (4900 قدمًا) ويطل على بحيرة خلابة وجبال الألب المحيطة بمنطقة بيدمونت الإيطالية. يتميز الجبل بمنتزه ترفيهي صغير، يدعى ألبيلاند، وبه أفعوانية للأطفال توفر إطلالات 360 درجة على المناظر الطبيعية.

تتميز العديد من مناطق التزلج الإيطالية بمسارات دراجات جبلية ومسارات مشي لمسافات طويلة تشتهر في فصلي الربيع والصيف.

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