مقتل مستوطِنة متأثرة بجراحها أصيب بها من صواريخ المقاومة خلال المعركة الأخيرة

رام الله - دنيا الوطنقتلت مستوطِنة، مساء اليوم الأحد، متأثرة بجراحها التي أصيبت بها قبل أيام، جراء صواريخ المقاومة الفلسطينية التي أطلقت من قطاع غزة، خلال معركة (سيف القدس).وأشارت صحيفة (هآرتس)، إلى أنه بذلك، ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين خلال المعركة الأخيرة، إلى 13 شخصاً، على حد زعمها.واستمرت معركة (سيف القدس)، 11 يوماً، تخللها قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي للعديد من الأهداف في قطاع غزة، من ضمنها المواطنين المدنيين ومنازلهم والأبراج، والمكاتب الصحفية والإعلامية، والمقرات الأمنية.وأسفر قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال المعركة، عن استشهاد 248 مواطناً، بالإضافة الى 1900 إصابة، كذلك تدمير المنشآت السكنية والصحية والزراعية، والتي بلغ عددها 1800 منشأة.في المقابل قصفت المقاومة الفلسطينية، بعشرات الرشقات الصاروخية، مستوطنات غلاف غزة والقدس وبئر السبع وتل أبيب وأسدود وسديروت وعسقلان، أسفرت عن عشرات الإصابات بين المستوطنين، وأضرار مادية بمنازلهم.