مسؤولة أممية: سكان غزة تحملوا معاناة لا يمكن تخيلها خلال التصعيد الأخير

رام الله - دنيا الوطنأكدت منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، لين هاس تينغز، أن "سكان غزة تحملوا معاناة لا يمكن تخيلها خلال التصعيد الأخير".وأشارت لين هاس تينغز إلى أن التصعيد الأخير في غزة أدى لتدمير بعض المنشآت الطبية من بينها المعمل الطبي الوحيد في القطاع، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ولفتت إلى أن إسرائيل دمرت مستودع المحاصيل الزراعية لموسم كامل" محذرة من أن "هذا يهدد بأزمة غذائية بالقطاع.ودعت منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لتعزيز وقف إطلاق النار وتفادي الاستفزازات.