المالكي يسلم رسالة من الرئيس محمود عباس إلى نظيره العراقي

رام الله - دنيا الوطنسلّم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأحد، الرئيس العراقي برهم صالح، رسالة خطية من الرئيس محمود عباس، نقل خلالها تحيات الرئيس الأخوية وتمنياته له وللشعب العراقي بالخير والتقدم والنجاح.ووضع المالكي الرئيس صالح، بصورة المجريات الحالية على الساحة الفلسطينية، وجرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا في كافة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ومنع المصلين من أداء الصلاة في المسجد الأقصى، وعمليات القمع الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال وشرطته وأذرعه المختلفة ضد المواطنين المدنيين العزل ومحاولاتهم الاستيلاء على منازل أهلنا في حي الشيخ جراح وأحياء وبلدات القدس المحتلة.وأكد أن القيادة الفلسطينية تعمل على تضميد جراح شعبنا وإعادة الإعمار في قطاع غزة، من خلال حشد المجتمع الدولي لذلك، والعمل على تشكيل حكومة وفاق وطني، والتوجه للرباعية الدولية لعقد مؤتمر دولي للسلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، وصولا لحل سياسي ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية ذات السيادة والكرامة على أرضه بعاصمتها القدس الشرقية.وأشاد المالكي بالدعم التاريخي الذي تقدمه العراق لفلسطين منذ بداية القضية الفلسطينية وبالجهود التي يبذلها الرئيس برهم صالح لدعم الموقف الفلسطيني في كافة الميادين، وقال: "واثقين بأن العراق كما عهدناه سيواصل وقوفه إلى جانب فلسطين ودعمها في هذه الأوقات الصعبة".بدوره، جدد الرئيس العراقي تأكيده على أهمية القضية الفلسطينية ووجدانيتها وقداستها للعراق حكومة وشعبا، والتزام العراق بموقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية.حضر الاجتماع من جانب الفلسطيني سفير دولة فلسطين لدى العراق أحمد عقل، ومدير الإدارة العامة للشؤون العربية والسفير فايز أبو الرب، ومدير مكتب الوزير السفير محمد أبو جامع.