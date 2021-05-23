شؤون فلسطينية

المجلس الأعلى للجامعات المصرية يعفي طلبة قطاع غزة الوافدين من القسط الثاني للمصروفات

المجلس الأعلى للجامعات المصرية يعفي طلبة قطاع غزة الوافدين من القسط الثاني للمصروفات
رام الله - دنيا الوطن
قرر المجلس الأعلى للجامعات المصرية، إعفاء الطلبة الفلسطينيين الوافدين من قطاع غزة للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية من القسط الثاني للمصروفات الجامعية للعام الجامعي الحالي.

 كما قرر المجلس دعم مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة بكافة احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والتجهيزات اللازمة، وتقديم كافة أشكال الدعم التعليمي والبحثي لها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وذكرت سفارة دولة فلسطين لدى مصر، في بيان لها، أن هذا القرار جاء عقب الاجتماع الدوري الذي عقده المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الأحد، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خالد عبدالغفار بمقر جامعة حلوان.

بدوره، ثمن سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، القرارات التي تم اتخاذها تيسيرا على الطلبة الفلسطينيين ودعما للمسيرة التعليمية والأكاديمية الفلسطينية، "التي تأتي في صدارة اهتمام الدور القومي الكبير الذي تقوم به الشقيقة الكبرى مصر تجاه القضية الفلسطينية، والتي توّجت بالجهود المصرية الأخيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ".

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