رئيس مجلس النواب المصري: ندعم توجه قيادتنا بفتح معبر رفح وتقديم المنح للفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي: "إن المجلس يتابع أولا بأول تداعيات القضية الفلسطينية وما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات، وما يحدث في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم يستهدف الأبرياء من الإخوة الفلسطينيين والمنشآت الحيوية للقطاع، في محاولة لإهدار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني دون تفرقة بين أطفال ونساء، في مشهد يجافي جميع مشاعر الإنسانية، وتدينه الشرائع السماوية ومبادئ القانون الدولي ومواثيق إعلانات حقوق الإنسان، ويتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات".وأشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب، إلى أن البرلمان يدعم توجه القيادة السياسية المصرية تجاه الإخوة الفلسطينيين بدءا من فتح معبر رفح، مرورا بتقديم المنح والمساعدات الطبية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وانتهاء بما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، وتكليفه بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة لتنفيذ عملية إعادة الإعمار، ما يعكس وبجلاء أنّ المسجد الأقصى في قلب مصر قيادةً وشعبا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأعلن دعم مجلس النواب الكامل للموقف المصري القائم على ضرورة وضع حل عادل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية الصادرة في هذا الشأن.وأشار في كلمته، الى أن الكرة الآن في ملعب المجتمع الدولي لاتخاذ كافة الحلول لإيجاد حل شامل وعادل، منوها إلى أن الإرادة المصرية وقائد مصر نجح في الانتصار على الآلة الإعلامية الإسرائيلية في الكثير من المعلومات المغلوطة والتي أثرت في بعض البرلمانات العالمية.