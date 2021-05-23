وصول مساعدات مصرية معبر رفح بانتظار دخولها قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنوصلت، مساء اليوم الأحد، قافلة صندوق "تحيا مصر" الإنسانية معبر رفح البري، استعدادا لتوصيل المساعدات التي تقدر بأكثر من 3 آلاف طن إلى قطاع غزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدعم الأشقاء بقطاع غزة.وتتضمن قافلة صندوق تحيا مصر 130 حاوية تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية) محملة بأكثر من 3 آلاف طن من المواد الغذائية الجافة والخضروات، والدواجن، وفاكهة، إضافة إلى (فرشات وسجاد وأغطية)، ومطهرات، وكمامات طبية، وملابس وأدوية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وقام الصندوق بتجهيز القافلة، من خلال المساهمات والتبرعات العينية التي قدمتها الشركات المصرية العاملة بمختلف المجالات التجارية والصناعية مشاركة منها في المبادرة المصرية لدعم وإعمار قطاع غزة التي أطلقها الرئيس قبل أيام.