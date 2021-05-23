إعلام الاحتلال: اندلاع سبعة حرائق بمجلس (إشكول) يشتبه أنها بفعل البالونات الحارقة

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (حدشوت بتاخون سدي) الإسرائيلي، أن سبعة حرائق اندلعت، في المجلس الإقليمي (إشكول)، يشتبه أنها بفعل بالونات حارقة اطلقت من قطاع غزة.وشهد قطاع غزة على مدار 11 يوماً، حالة من التوتر الشديد، بعدما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي العديد من الأهداف في قطاع غزة، شملت استهداف المدنيين والأبراج السكنية والمكاتب الصحفية والشركات الإعلامية والمقرات الأمنية.وقد اسفر القصف الإسرائيلي عن استشهاد 248 مواطناً، وإصابة 1900 أخرين، بالإضافة الى تدمير 1800 وحدة سكنية بشكل كامل في القطاع.في المقابل قصفت المقاومة الفلسطينية، بعشرات الرشقات الصاروخية، مستوطنات غلاف غزة والقدس وبئر السبع وتل أبيب وأسدود وسديروت وعسقلان، أسفرت عن عشرات الإصابات بين المستوطنين، وأضرار مادية بمنازلهم.