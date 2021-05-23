قيادي بـ (حماس): خيار المقاومة الشاملة والاشتباك الميداني مع الاحتلال القادر على لجم العدوان

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس، رأفت ناصيف، اليوم الأحد، إن انتصار معركة "سيف القدس"، جاء ببركة دماء الشهداء وبطولة المقاومة في الميدان.وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نبارك النصر الذي حققته المقاومة البطلة في معركة سيف القدس، والتي خاضتها بكل قوة واقتدار في مواجهة العدوان الصهيوني لرد العدوان عن مدينة القدس والمسجد الأقصى".وتابع ناصيف: بأن "المعادلة التي ثبتتها المقاومة بصواريخها في مواجهة العدوان، تؤكد أن خيار المقاومة الشاملة والاشتباك الميداني مع الاحتلال هو القادر على لجم العدوان الصهيوني على أرضنا ومقدساتنا.وأضاف: "نتوجه بالتحية لجماهير شعبنا البطل في غزة، التي وقفت خلف المقاومة بكل ثبات، فكانت غزة برجالها وأطفالها ونسائها جنودا في المعركة، شعارهم بيوتنا خنادق للمقاومة، شبابنا جنودا في المقاومة، أطفالنا نذرناهم من أجل المقاومة".وحيي ناصيف جماهير شعبنا في الضفة والتي قدمت 29 شهيدا في مواجهات بطولية خاضها أبناء الضفة في مئات نقاط الاشتباك لـ "تكون الرسالة أن شعبنا موحد خلف المقاومة ومن أجل القدس".ودعا ناصيف جماهير أمتنا العربية والإسلامية لمواصلة حراكها من أجل القدس، فهذه النهضة التي شهدتها الأمة تعبر عن خير عظيم وطاقة كامنة يجب أن تظل حاضرة في معركة القدس والدفاع عنها، فهذه المعركة تمثل هوية الأمة ومشروعها الحضاري.