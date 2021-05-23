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شؤون فلسطينية

7 وفيات و221 اصابة جديدة فيروس (كورونا) في فلسطين

7 وفيات و221 اصابة جديدة فيروس (كورونا) في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 7 وفيات، و221 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و640 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبينت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالات الوفاة لجديدة سجلت في الضفة الغربية "الخليل 1، قلقيلية 1"،  وقطاع غزة 5.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 7، جنين 29، نابلس 24، طولكرم 8، طوباس 4، سلفيت 2، الخليل 12، رام الله والبيرة 8، قطاع غزة 127".

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 10، نابلس 48، طولكرم 26، طوباس 4، سلفيت 4، الخليل 10، ضواحي القدس 2، بيت لحم 3، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 532".

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 44 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 91 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 283,101 بينهم 197,327 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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