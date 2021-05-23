مصلحة مياه بلديات الساحل تتمكن من إصلاح الخط الناقل لمياه الصرف الصحي شرق جباليا
بعد قصفه بشكل مباشر خلال العدوان الإسرائيلي، تمكنت مصلحة مياه بلديات الساحل بالتعاون مع بلديات شمال القطاع وسلطة المياه وتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر من اصلاح الخط الناقل لمياه الصرف الصحي من محطة الضخ
المركزية الى محطة المعالجة شرق جباليا، حيث يعمل هذا الخط على نقل مياه الصرف الصحي الواردة من كافة مدن شمال القطاع الى محطة المعالجة.
ويعتبر من أهم الخطوط في منظومة الصرف الصحي في محافظة الشمال ويخدم حوالي400 ألف نسمة، حيث أدى توقفه عن العمل الى توجيه مياه الصرف الصحي الى البرك العشوائية
بمدينة بيت لاهيا التي تشكل خطراً كبيراً على البيئة وحياة السكان.
وشملت الأعمال أيضًا، صيانة الخط الناقل لمحطة صرف صحي تل الزعتر بقطر (14) انش، وخط المياه الرئيسي المغذي لمناطق المنشية وبيسان الذي تعرض لأضرار بالغة نتيجة للقصف الإسرائيلي.
بمدينة بيت لاهيا التي تشكل خطراً كبيراً على البيئة وحياة السكان.
وشملت الأعمال أيضًا، صيانة الخط الناقل لمحطة صرف صحي تل الزعتر بقطر (14) انش، وخط المياه الرئيسي المغذي لمناطق المنشية وبيسان الذي تعرض لأضرار بالغة نتيجة للقصف الإسرائيلي.
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