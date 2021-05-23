"الإحصاء" يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

رام الله - دنيا الوطنارتفعت الصادرات خلال شهر آذار/مارس من عام 2021 بنسبة 15% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 73% مقارنة مع شهر آذار من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 114.7 مليون دولار أمريكي.وارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر آذار من عام 2021 بنسبة 17% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 88% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر آذار من عام 2021. بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق.الواردات السلعيةارتفعت الواردات خلال شهر آذار من عام 2021 بنسبة 12% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 26% مقارنة مع شهر آذار من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 506.3 مليون دولار أمريكي.ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر آذار من عام 2021 بنسبة 7% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 52% من إجمالي قيمة الواردات لشهر آذار من عام 2021. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 19% مقارنة مع الشهر السابق.الميزان التجاري للسلع المرصودةأما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 11% خلال شهر آذار من عام 2021 مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع بنسبة 17% مقارنة مع شهر آذار من عام 2020، حيث بلغ العجز 391.6 مليون دولار أمريكي.