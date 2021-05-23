وزيرة الصحة: الاحتلال ما زال يمنع دخول وفد طبي من الضفة إلى غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن سلطات الاحتلال ما زالت تمنع دخول وفد طبي من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.وأكدت الكيلة، وفق ما نقل موقع (الجزيرة.نت)، أن ما قام به الاحتلال الإسرائيلي من استهداف المنشآت الصحية في غزة يرقى إلى جرائم حرب.وأضافت "تمكنا بالأمس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر من إدخال شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية ووحدات الدم إلى مستودعات قطاع غزة، حيث كنا جهزناها منذ اليوم الثاني للعدوان بالتنسيق مع زملائنا في قطاع الصحة بغزة".