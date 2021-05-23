الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على دير نظام ويغلق مداخلها

رام الله - دنيا الوطنشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، من إجراءاتها العسكرية على قرية دير نظام شمال غرب رام الله، وأغلقت كافة مداخلها.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل القرية الثلاثة بالسواتر التربية والمكعبات الاسمنتية والبوابات الحديدية، ومنع مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج منها.ولفتت المصادر إلى أن المواطنين تمكنوا من إعادة فتح أحد المداخل المغلقة بالسواتر التربية أول أمس، قبل أن يعيد الاحتلال إغلاقه من جديد.وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال يغلق مداخل القرية منذ يوم الأربعاء الماضي، فيما تندلع مواجهات يومية على مداخل القرية.