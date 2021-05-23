بلدية غزة تبدأ حملة "حنعمرها" لتنظيف شوارع المدينة

رام الله - دنيا الوطنبدأت بلدية غزة بتنفيذ حملة "حنعمرها" لتنظيف شوارع المدينة بمشاركة مجتمعية واسعة ضمن جهود البلدية لتنظيف شوارع المدينة من آثار العدوان الإسرائيلي الذي تسبب بأضرار كبير في الأرواح والبنية التحتية، وتعزيز مشاركة المجتمع في المساهمة في الحفاظ على نظافة المدينة.وشارك في الحملة التي انطلقت من أمام برج الشروق الذي دمره الاحتلال؛ رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، وأعضاء المجلس البلدي، وممثلين مؤسسات مجتمعية وفعاليات اقتصادية، ونحو 1000 متطوع من جمعيات ومؤسسات وأحزاب سياسية وعائلات المدينة، وفرق تطوعية مختلفة، بالإضافة إلى موظفي البلدية.وأعلن رئيس البلدية انطلاق حملة " حنعمرها " بهدف تنظيف شوارع المدينة من أثار العدوان بمشاركة مجتمعية واسعة وللتأكيد على أن الشعب الفلسطيني قادر على إعادة إعمار ما دمره الاحتلال بسواعد أبنائه وبمشاركة مؤسسات مختلفة من المجتمع المحلي.وأشاد رئيس البلدية بدور المشاركين في الحملة من مؤسسات ومتطوعين، مؤكداً أن انطلاق الحملة اليوم هو نقطة بداية لإزالة أثار ما خلفه العدوان والبدء في إعادة الحياة للمدينة ومرافقها الحيوية بمشاركة كافة فئات المجتمع.وبينت البلدية أن الحملة تستمر أسبوعاً كاملاً بهدف تنظيف المدينة وشوارعها بشكل أولي وإعادة الحيوية والنشاط للمدينة وإزالة مخلفات العدوان من الأرصفة والطرقات وتسهيل الحركة في المدينة.وكانت بلدية غزة قد أعادت فتح الشوارع وصيانة خطوط المياه والصرف الصحي بشكل مؤقت وأولي التي تعرضت لأضرار نتيجة قصف الاحتلال لها، بهدف تسهيل الحركة المرورية لاسيما للسيارات الإسعاف والطوارئ.