مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في الخليل

رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنو "كريات أربع"، المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، اليوم السبت، منازل المواطنين في منطقتي وادي النصارى، ووادي الحصين، بالحجارة.وقال المواطن جمال أبو سعيفان، أحد سكان منطقة وادي الحصين، إن المستوطنين رشقوا منازل المواطنين في المنطقتين المذكورتين بالحجارة وألقوا باتجاهها النفايات، وشتموا ساكنيها بألفاظ نابية.وأضاف "أبو سعيفان" أن اعتداءات المستوطنين سجلت في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظا ضد المواطنين وممتلكاتهم، وباتت شبه يومية.وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تأتي على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال، التي تكتفي بتوفير الحماية للمستوطنين المدججين بالسلاح.وأقيمت مستوطنة "كريات أربع" على أراضي الفلسطينيين عنوة وتم استجلاب غلاة المستوطنين للسكن فيها وخاصة من حزبي "هتاحيا وموليدت"، وانطلقت من داخلها حركة "غوش أمونيم" المتطرفة.ويواصل المستوطنون اعتداءاتهم اليومية بحق المواطنين في مناطق متفرقة بمدن وقرى الضفة الغربية.يذكر أن عددا من المستوطنين، قاموا يوم أمس الجمعة بقطع العديد من أشجار الزيتون في بلدة كفر اللبد قرب طولكرم، ونصب آخرون كرفانات في بلدة بيتا جنوب نابلس.