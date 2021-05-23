"التنمية" تفتتح ثلاثة مكاتب فرعية جديدة في الكرمل والسموع ومخيم الفوار

رام الله - دنيا الوطنقالت مديرية التنمية الاجتماعية في يطا، بسمة غطاشة "ان وزارة التنمية الاجتماعية تعمل للتخفيف من معاناة الأسر الفقيرة والمهمشة القاطنة في مناطق التابعة لمديرية يطا من خلال افتتاح ثلاثة مكاتب فرعية جديدة تم اعتمادها على الهيكلية الجديدة للوزارة وهي مكتب فرعي الكرمل يطا ومكتب فرعي السموع ومكتب فرعي مخيم الفوار والذي يخدم الفوار والريحية."وتابعت: "ان افتتاح هذه المكاتب الفرعية يخفف من معاناة الأسر الفقيرة في الوصول الى خدمات وزارة التنمية في المناطق المترامية والمهمشة التابع لمديرية يطا مما يسهل وصول الخدمات لهم."وتقدم أهالي يطا واهالي مدينة السموع ومخيم الفوار ومؤسساته وأهالي بلدة الريحية بالشكر الجزيل لوزير التنمية الاجتماعية د. احمد مجدلاني على جهودة المتواصلة وتلبية نداء اهالي هذة المناطق في اعتماد ثلاثة مكاتب فرعية جديدة اعتمدت على هيكلية الوزارة اضافة لوجود مكتب فرعي الكعابنة ليصبح عدد المكاتب الفرعية التابعة للمديرية أربعة مكاتب.يذكر أن مديرية التنمية الاجتماعية في يطا تخدم أكثر من مائتي ألف نسمة موزعة على مناطق الجنوب المترامية الأطراف والتي تصل الى البحر الميت شرقا.