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شؤون فلسطينية

شويكي يدين جريمة الاعتداء على المفتي الشيخ محمد حسين

شويكي يدين جريمة الاعتداء على المفتي الشيخ محمد حسين
محمد حسين
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الجبهة العربية الفلسطينية بشدة الاعتداء الذي تعرض له المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، داخل المسجد الأقصى المبارك، معتبرة ان هذه الجريمة النكراء ما هي إلا مساندة وخدمة للاحتلال الذي يمارس الجرائم والعدوان المتواصل ضد أبناء شعبنا في مدينة القدس والضفة وقطاع غزة والأراضي المحتلة 48.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية، سعيد شويكي معه، مؤكداً أن هذا الاعتداء على قامة وطنية ودينية بحجم الشيخ محمد حسين هو "أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يخدم إلا الاحتلال واعوانه، ومشدداً على أنه وفي الوقت الذي يشن فيه الاحتلال حربا على شعبنا ومقدساته باذلًا أعظم التضحيات والصمود والتحدي والفداء والثبات في معركة الدفاع عن الأمة العربية والإسلامية دفاعاً عن حقوقه وكرامته التي سلبها الاحتلال عبر التاريخ لا بد لنا نقف صفًا واحدًا في مواجهة كل مخططاته ومؤامراته التي يحاول تمريرها ويفرضها على شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية والثابتة والمشروعة وقطع الطريق على كل من يحاول المساس بالوحدة الوطنية التي تجسدت بأسمى صورها خلال معركة القدس والعدوان على قطاع غزة.

وأضاف شويكي إن أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس وقطاع غزة وكافة مدن وقرى ومخيمات فلسطين الذين يهبون دفاعا عن المسجد الأقصى وعن عروبة مدينة القدس ويتصدون بصدورهم العارية لجنود وقطعان الاحتلال انما يدافعون عن شرف الامة وتاريخها ومستقبلها، مؤكدا ان معركة القدس الحالية يجب ان تكون نقطة تحول لدى كافة أبناء امتنا الذين عليهم ان يدركوا ان الانتصار فيها هذه المعركة انتصار للكرامة العربية.

وأكد شويكي ان المعركة مع الاحتلال طويلة وتحتاج الى المزيد من البذل والعطاء، وفي هذا السياق نهيب بأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم الى الانخراط في معركة الدفاع عن القدس والالتحام مع العدو في كافة أماكن التماس، مناشدا أبناء الامتين العربية والإسلامية وكافة احرار العالم الى اعلاء الصوت والخروج في كافة العواصم رفضا للعدوان وإدانة لجرائم الاحتلال ودعم صمود ونضال شعبنا العظيم.

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