هيئة الأسرى تدعو ذوي الأسرى بالتوجه لمقرها لتلقي الجرعة الثانية من لقاح (أسترازينيكا)

رام الله - دنيا الوطنطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ذوي الأسرى الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح البريطاني (أسترازينيكا) المضاد لفيروس كورونا، بالتوجه ابتداءً من يوم الغد إلى مقر هيئة الأسرى في مدينة البيرة، لتلقي الجرعة الثانية من الطعم.وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء جاء بعد قرار من وزارة الصحة الفلسطينية بتغيير المدة الفاصلة بين جرعتيّ اللقاح من ثلاثة شهور إلى 28 يوماً، وذلك من أجل الوصول وتحقيق المناعة المجتمعية بأسرع وقت ممكن.وأكدت الهيئة أن حصول ذوي الأسرى على اللقاح ضروري جداً، حتى يتمكنوا من زيارة أبنائهم داخل السجون والمعتقلات، والتي من المفترض أن تستأنف خلال وقت قصير.