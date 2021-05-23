الاحتلال يغلق دير نظام بالسواتر الترابية والبوابات الحديدية

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، كافة مداخل قرية دير نظام شمال غرب رام الله.وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال أغلق مداخل القرية الثلاثة بالسواتر التربية والمكعبات الاسمنتية والبوابات الحديدية، ومنع مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج منها.وأضافت المصادر، ان المواطنين تمكنوا من إعادة فتح أحد المداخل المغلقة بالسواتر التربية أول أمس، قبل أن يعيد الاحتلال إغلاقه من جديدة.وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال يغلق مداخل القرية منذ يوم الأربعاء الماضي، فيما تندلع مواجهات يومية على مداخل القرية.ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين اعتدوا خلال الأيام الماضية على مركبات الأهالي المارة من مدخلها المحاذي لمستوطنة "حلميش".