روحاني: سنواصل مفاوضات فيينا حتى التوصل إلى اتفاق نهائي

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، إن "طهران ستواصل مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي حتى التوصل إلى اتفاق نهائي".ووفق موقع (روسيا اليوم) فخلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادية في الحكومة، قال حسن روحاني: "تعد أرقام نمو الإنتاج في مختلف القطاعات الصناعية في البلاد خير دليل على عدم جدوى سياسة الولايات المتحدة الخاصة بالضغط الأقصى، الأمر الذي أجبرهم على الاعتراف بفشل هذه السياسات، وبالنظر إلى المحادثات الأخيرة في فيينا".وأضاف: "لقد أعلنت الولايات المتحدة بشكل صريح عزمها رفع العقوبات بموجب الاتفاق النووي، وسنواصل المفاوضات حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي".