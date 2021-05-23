بدعم قطري.. "الأشغال" بغزة تواصل صرف إغاثات عاجلة لأصحاب الوحدات السكنية المهدمة كليا

رام الله - دنيا الوطنتواصل وزارة الأشغال العامة والإسكان، بغزة، بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة القطرية صرف إغاثات عاجلة لأصحاب الوحدات السكنية المهدمة كليا، والوحدات السكنية غير صالحة للسكن بدعم قطري .وقالت الوزارة في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: يتم اليوم صرف الدفعة الثانية من الإغاثات مالية عاجلة لأصحاب الوحدات السكنية المهدمة كليا، حيث يستفيد منها 300 متضرر، فيما يتم صرف ما قيمته 2000 دولار للوحدة السكنية المهدمة كليا، وصرف 1000 دولار للوحدة غير صالحة للسكن .وشكرت وزارة الأشغال العامة والإسكان دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا على دعمهم ومساندتهم لأبناء شعبنا الفلسطيني .وأكدت الوزارة أن طواقم الوزارة ولجان التقييم الانشائي ولجان التدعيم العاجل وطواقم الآليات والمعدات وطواقم الحصر منتشرة في كافة المحافظات وتقوم بدورها وواجبها الوطني تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني، وستكون الوزارة على تواصل دائم مع الجمهور عبر كافة المنصات الإعلامية.