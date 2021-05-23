ناصر القدوة يصدر تصريحاً بعد الإساءة التي تعرض لها الرئيس عرفات بإحدى المسيرات

رام الله - دنيا الوطنأصدر رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، د.ناصر القدوة، اليوم الأحد، تصريحاً بعد الإساءة التي تعرض لها الرئيس الراحل ياسر عرفات في إحدى المسيرات، بالضفة الغربية.وقال القدوة: "كمواطن وكرئيس لمؤسسة ياسر عرفات صدمت بقوة من هتاف شخص منحرف خلال احدى المظاهرات ضد الزعيم الراحل وحتى تناول والدته (جدتي)، وقد ظهر هذا في أحد الفيديوهات".وأضاف: "من قام بذلك ليس منا، وقد يكون عميل لإسرائيل التي تريد زرع الفتنة".وذكر ناصر القدوة، في نهاية تصريحه "أقدر وقفة اخوتي الفتحاويين في وجه ما حدث، وأتوقع من الأخوة في حماس إدانة هذه الحادثة الفردية.. ولنركز جميعا على وحدتنا الوطنية وعلى ما يجمعنا بما في ذلك رموزنا".