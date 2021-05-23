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شؤون فلسطينية

صوافطة يدعو للنفير والرباط في الأقصى لإفشال الاقتحامات

صوافطة يدعو للنفير والرباط في الأقصى لإفشال الاقتحامات
رام الله - دنيا الوطن
دعا القيادي في حركة حماس، نادر صوافطة أهلنا المقدسيين وإخواننا في أراضي عام 48، وأبناء الضفة الغربية الذين يستطيعون الوصول إلى القدس ضرورة التوجه والرباط في ساحات المسجد الأقصى لصد اقتحامات المستوطنين.

وشدد في تصريح نقله موقع (حرية نيوز)، على أن الرباط في الأقصى اليوم وقوفا في وجه سياسة العربدة التي تنتهجها حكومة الاحتلال واجب، والتأكيد على الوصول إلى القدس وتأدية العبادات في المسجد الأقصى دون أية حواجز حق لن نتنازل عنه.

وحمّل صوافطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن قرارها بشأن السماح للمستوطنين باقتحام ساحات المسجد الأقصى، وإعادة الإجراءات العسكرية بحق أهلنا المرابطين والمصلين.

وحذر صوافطة الاحتلال من التمادي في هذا السلوك الأهوج والذي سيعيدنا إلى المربع السابق، وقال: "إننا لن نقف مكتوفي الأيدي، وليعلم العدو الغاشم بأننا لن نبخل على أقصانا بالغالي والنفيس، وسنكون أوفياء لقضيتنا وشعبنا ولن نخذلهم في أي وقت كان".

وناشد جميع الأطراف الحريصة على استقرار الوضع في مدينة القدس سرعة التدخل، ولجم سياسة العدو بحق أهلنا في المدينة المقدسة.

وأضاف: "إننا نراقب عن كثب جميع الإجراءات العقابية التي ما زالت دولة الاحتلال تمارسها حتى اللحظة، وهذا يخالف جميع المساعي الأخيرة الرامية لوقف العدوان والتغول على شعبنا وأهلنا في مدينة القدس".

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