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شؤون فلسطينية

إدارة سجون الاحتلال تعيد الأسير مروان البرغوثي الى سجن (هداريم)

إدارة سجون الاحتلال تعيد الأسير مروان البرغوثي الى سجن (هداريم)
الأسير مروان البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة سجون الاحتلال أعادت الأسير مروان البرغوثي الى سجن (هداريم)، بعد إنهاء عزله لأكثر من 10 أيام.

وأوضحت الهيئة أن إدارة سجون الاحتلال قامت بنقله من سجن (هداريم) إلى قسم العزل في السجن ذاته، وبعد ذلك تم نقله الى العزل في زنازين سجن (أيالون).

وبينت الهيئة أن سبب العزل جاء نتيجة بيان أصدره من داخل غرفته في سجن (هداريم)، طالب فيه الشعب الفلسطيني بالالتفاف حول المقاومة، وممارسة حقه في النضال الشامل لصد الهجمة على المقدسات، ووقف سياسة التهجير القسري في القدس، ووقف الاعتداءات على أهلنا في غزة والداخل المحتل.

من الجدير ذكره أن الأسير مروان البرغوثي من بلدة كوبر قضاء محافظة رام الله والبيرة، معتقل منذ تاريخ 15 نيسان/إبريل 2002، ويُعتبر أول نائب فلسطيني وأول عضو من اللجنة المركزية لحركة فتح تعتقله سلطات الاحتلال وتحكم عليه بالسّجن خمس مؤبدات و(40 عاما).

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